x
02 августа 2026
|
последняя новость: 17:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
02 августа 2026
|
02 августа 2026
|
последняя новость: 17:56
02 августа 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Число владельцев девяти и более квартир в Израиле выросло за два года на 20%

Недвижимость
Налоги
время публикации: 02 августа 2026 г., 17:39 | последнее обновление: 02 августа 2026 г., 17:39
Число владельцев девяти и более квартир в Израиле выросло за два года на 20%
0:00 0:00
Число владельцев девяти и более квартир в Израиле выросло за два года на 20%
David Cohen FLASH90

По данным Налогового управления, несмотря на высокие процентные ставки, низкую доходность и снижение привлекательности инвестиций в жилье, число крупных частных инвесторов в недвижимость продолжает расти.

Об этом сообщает экономическое издание Globes, подчеркивая, что за время войны число инвесторов в недвижимость увеличивалось значительно быстрее, чем число владельцев единственного жилья. Наиболее заметный рост зафиксирован среди так называемых "коллекционеров квартир" – людей, владеющих девятью и более объектами недвижимости.

Ранее Налоговое управление определило, что сдача в аренду более десяти квартир рассматривается как предпринимательская деятельность и облагается налогом как бизнес, без применения льготных режимов налогообложения арендного жилья.

Вместе с тем это правило не является безусловным: в отдельных случаях суды продолжают определять, является ли доход от аренды пассивным или предпринимательским. Иногда предпринимательской деятельностью может быть признана сдача в аренду и меньшего количества квартир.

По данным Налогового управления, по состоянию на прошлый месяц в Израиле насчитывалось около 1,77 млн домохозяйств, владеющих одной квартирой, а еще около 424 тысяч налогоплательщиков имеют в собственности не менее двух квартир.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 09 июля 2026

ККЛ-ЕНФ будет финансировать проекты "Расселение-Застройка" на периферии
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 05 июля 2026

Каждая израильская семья переплачивает 8000 шекелей в год из-за преступности и рэкета
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 19 февраля 2026

Остров Израиль и потенциал строительной отрасли. Экономический обзор
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 01 января 2026

Законы, указы и тарифы, вступающие в Израиле в силу 1 января 2026 года