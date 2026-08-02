Число владельцев девяти и более квартир в Израиле выросло за два года на 20%

По данным Налогового управления, несмотря на высокие процентные ставки, низкую доходность и снижение привлекательности инвестиций в жилье, число крупных частных инвесторов в недвижимость продолжает расти.

Об этом сообщает экономическое издание Globes, подчеркивая, что за время войны число инвесторов в недвижимость увеличивалось значительно быстрее, чем число владельцев единственного жилья. Наиболее заметный рост зафиксирован среди так называемых "коллекционеров квартир" – людей, владеющих девятью и более объектами недвижимости.

Ранее Налоговое управление определило, что сдача в аренду более десяти квартир рассматривается как предпринимательская деятельность и облагается налогом как бизнес, без применения льготных режимов налогообложения арендного жилья.

Вместе с тем это правило не является безусловным: в отдельных случаях суды продолжают определять, является ли доход от аренды пассивным или предпринимательским. Иногда предпринимательской деятельностью может быть признана сдача в аренду и меньшего количества квартир.

По данным Налогового управления, по состоянию на прошлый месяц в Израиле насчитывалось около 1,77 млн домохозяйств, владеющих одной квартирой, а еще около 424 тысяч налогоплательщиков имеют в собственности не менее двух квартир.