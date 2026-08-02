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Израиль

Осторожно, мошенники: сбор личных данных под маской SharePoint

Мошенничество
Кибербезопасность
время публикации: 02 августа 2026 г., 17:16 | последнее обновление: 02 августа 2026 г., 17:24
Осторожно, мошенники: сбор личных данных под маской SharePoint
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Осторожно, мошенники: сбор личных данных под маской SharePoint
AP Photo/Ted S. Warren

Национальное управление кибербезопасности предупредило о новой фишинговой кампании, в рамках которой злоумышленники рассылают письма с предложением открыть финансовый документ, якобы размещенный в SharePoint.

Сообщение может поступить даже с электронной почты, взломанной у знакомого человека или организации, поэтому оно выглядит достоверным. Получателю предлагают открыть счет, финансовый отчет или платежный документ и проверить его.

Переход по ссылке ведет на поддельную страницу входа Microsoft, где пользователя просят ввести данные учетной записи, а иногда также скопировать и вставить код двухфакторной аутентификации. Ввод этих данных может позволить злоумышленникам получить контроль над почтовым ящиком и использовать его для дальнейшей рассылки фишинговых сообщений.

В Управлении кибербезопасности рекомендуют не открывать документы, которых пользователь не ожидал, даже если они пришли от знакомого отправителя, проверять подобные запросы через другой канал связи, внимательно сверять адрес сайта перед вводом учетных данных, не подтверждать неизвестные попытки входа и не передавать коды подтверждения, а также использовать двухфакторную аутентификацию.

Если данные уже были введены, специалисты советуют немедленно сменить пароль, завершить все активные сеансы, проверить, не были ли настроены правила автоматической пересылки электронной почты, и сообщить об инциденте в службу информационной безопасности организации (если вы отвечали с корпоративного адреса).

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