Из-за пожара в мошаве Ксалон проводится эвакуация жителей, шоссе №395 перекрыто

В мошаве Ксалон, в региональном совете Мате-Йегуда, произошел пожар. Пограничники совместно со спасательными службами эвакуируют жильцов домов, расположенных рядом с очагом возгорания.

Пожарные расчеты пытаются не допустить дальнейшего распространения огня.

Полиция сообщает, что шоссе №395 перекрыто от перекрестка Эштаоль до Сатафа.

Около 17:30 пожарные сообщили, что удалось взять под контроль очаг возгорания, эвакуация жителей приостановлена.