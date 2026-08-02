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Израиль

Из-за пожара в мошаве Ксалон проводится эвакуация жителей, шоссе №395 перекрыто

Пожары
время публикации: 02 августа 2026 г., 17:24 | последнее обновление: 02 августа 2026 г., 17:46
Из-за пожара в мошаве Ксалон проводится эвакуация жителей, шоссе №395 перекрыто
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Из-за пожара в мошаве Ксалон проводится эвакуация жителей, шоссе №395 перекрыто
Flash90

В мошаве Ксалон, в региональном совете Мате-Йегуда, произошел пожар. Пограничники совместно со спасательными службами эвакуируют жильцов домов, расположенных рядом с очагом возгорания.

Пожарные расчеты пытаются не допустить дальнейшего распространения огня.

Полиция сообщает, что шоссе №395 перекрыто от перекрестка Эштаоль до Сатафа.

Около 17:30 пожарные сообщили, что удалось взять под контроль очаг возгорания, эвакуация жителей приостановлена.

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