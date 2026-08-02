Главы арабских поселков потребовали от БАГАЦа заморозить участие ШАБАКа в борьбе с преступностью

Всеизраильский комитет глав местных органов власти в арабских населенных пунктах и правозащитные организации подали в БАГАЦ петицию против решения привлечь ШАБАК к борьбе с организованной преступностью в арабском секторе.

Заявители потребовали приостановить решение правительства и выделение средств на его реализацию. Они утверждают, что борьба с организованной преступностью входит в полномочия полиции, а привлечение ШАБАКа к этой работе не предусмотрено законом. По их мнению, использование спецслужбы только в отношении арабского населения также нарушает принцип равенства и права граждан.

Правительство утверждает, что вооруженные преступные организации представляют угрозу безопасности, с которой полиция не может эффективно справиться имеющимися средствами. Одобренный кабинетом план предусматривает использование разведывательных и технологических возможностей ШАБАКа. На его реализацию планировалось выделить около 497 млн шекелей из бюджета пятилетней программы развития арабского общества.