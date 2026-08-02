Вооруженное нападение в Беэр-Шеве, мужчина в тяжелом состоянии
время публикации: 02 августа 2026 г., 13:14 | последнее обновление: 02 августа 2026 г., 13:14
Вооруженное нападение в Беэр-Шеве, мужчина в тяжелом состоянии
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В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение об инциденте с применением насилия в доме на улице Иегуда а-Нахтом в Беэр-Шеве.
Фельдшеры и парамедики МАДА оказали неотложную помощь пострадавшему, мужчине в возрасте примерно 40 лет. В тяжелом состоянии с проникающими ранениями он был эвакуирован в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.