Вооруженное нападение в Беэр-Шеве, мужчина в тяжелом состоянии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение об инциденте с применением насилия в доме на улице Иегуда а-Нахтом в Беэр-Шеве.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказали неотложную помощь пострадавшему, мужчине в возрасте примерно 40 лет. В тяжелом состоянии с проникающими ранениями он был эвакуирован в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.