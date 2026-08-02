401-я бригада ЦАХАЛа завершила восьмимесячную миссию на юге Ливана

401-я бронетанковая бригада завершила восьмимесячную миссию на юге Ливана, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа. Подразделения действовали под командованием 91-й дивизии, выполняя оборонительные задачи вдоль границы и наступательные операции в зоне безопасности.

По данным армии, за время операции военнослужащие уничтожили более 1200 объектов инфраструктуры "Хизбаллы", включая подземные сооружения общей протяженностью в несколько сотен метров. Часть тоннелей была уничтожена совместно с инженерным подразделением "Яалом".

Военные обнаружили более 600 единиц оружия и ликвидировали свыше 60 боевиков "Хизбаллы".

Командир бригады полковник Йоав Шнайдер заявил, что целью операции было устранение угрозы для граждан Израиля. Он отметил, что достигнутые результаты дались ценой тяжелых потерь, и подчеркнул, что погибшие бойцы навсегда останутся в памяти военнослужащих бригады.