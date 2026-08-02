Фактчек AP: доказательств причастности Израиля к миграционному кризису в Сеуте нет

Агентство Associated Press опубликовало результаты проверки утверждений о причинах массового перехода мигрантов из Марокко в испанский анклав Сеута. В частности, AP рассмотрело распространяемую в социальных сетях версию, согласно которой кризис был организован при участии Израиля и США в отместку за позицию Испании по войне в Газе и ударам по Ирану. Агентство отмечает, что никаких доказательств этой версии нет.

По данным местных властей, в четверг и пятницу в Сеуту проникли около 60 тысяч человек — примерно 70% от численности постоянного населения анклава. Около 60 мигрантов погибли, утонув при попытке добраться до испанской территории или в давке у границы.

Авторы публикации отмечают, что премьер-министр Израиля обвинял Испанию в ведении дипломатической кампании против еврейского государства, а президент США Дональд Трамп неоднократно резко критиковал правительство Педро Санчеса. Однако эти политические разногласия сами по себе не подтверждают утверждения о причастности Вашингтона или Иерусалима к событиям в Сеуте.

Испанские власти считают, что массовому переходу способствовали контрабандисты и распространявшиеся в социальных сетях сообщения об открытой границе. Одним из поводов стало неверное толкование решения Верховного суда Испании, согласно которому прибывших морем мигрантов нельзя немедленно высылать без установленной законом процедуры.

Подтверждений того, что Марокко сознательно открыло границу, тоже нет. Фотограф AP видел, как на первом этапе марокканские жандармы не вмешивались, однако позднее силы безопасности применили слезоточивый газ, дубинки и водометы, чтобы остановить новые группы мигрантов. К вечеру пятницы большинство перешедших границу добровольно вернулись в Марокко, а на материковую часть Евросоюза не попал ни один из них.