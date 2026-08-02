x
02 августа 2026
|
последняя новость: 23:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
02 августа 2026
|
02 августа 2026
|
последняя новость: 23:39
02 августа 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Возле развязки Месубим перевернулся квадроцикл, водитель получил тяжелые травмы

ДТП
время публикации: 02 августа 2026 г., 23:09 | последнее обновление: 02 августа 2026 г., 23:09
Возле развязки Месубим перевернулся квадроцикл, водитель получил тяжелые травмы
0:00 0:00
Возле развязки Месубим перевернулся квадроцикл, водитель получил тяжелые травмы
Пресс-служба МАДА

Во время езды по пересеченной местности, недалеко от развязки Месубим, водитель (примерно 45 лет) не справился с управлением квадроциклом и транспортное средство перевернулось.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что водитель получил множественные травмы. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 июля 2026

Авария в Кафр-Кане, тяжело травмирован подросток
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 июля 2026

Подросток перевернулся на квадроцикле в Далият аль-Кармеле, его состояние тяжелое
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 июля 2026

В Бейт-Ханане тяжело травмирован мужчина, ехавший на квадроцикле