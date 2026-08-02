Возле развязки Месубим перевернулся квадроцикл, водитель получил тяжелые травмы
время публикации: 02 августа 2026 г., 23:09 | последнее обновление: 02 августа 2026 г., 23:09
Возле развязки Месубим перевернулся квадроцикл, водитель получил тяжелые травмы
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Во время езды по пересеченной местности, недалеко от развязки Месубим, водитель (примерно 45 лет) не справился с управлением квадроциклом и транспортное средство перевернулось.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что водитель получил множественные травмы. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере.
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