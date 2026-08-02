Возле развязки Месубим перевернулся квадроцикл, водитель получил тяжелые травмы

Во время езды по пересеченной местности, недалеко от развязки Месубим, водитель (примерно 45 лет) не справился с управлением квадроциклом и транспортное средство перевернулось.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что водитель получил множественные травмы. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере.