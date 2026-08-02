ЦАХАЛ сообщил о проведении учений военно-морских сил

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что утром 3 августа начнутся учения военно-морских сил, которые продлятся до вечера 4 августа.

В ходе учений будет наблюдаться интенсивное движение судов ВМС от мошава Шавей Цион до Ашдода.

В армии подчеркивают, что учения являются плановыми.