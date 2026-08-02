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Израиль

ЦАХАЛ сообщил о проведении учений военно-морских сил

ЦАХАЛ
Учения
время публикации: 02 августа 2026 г., 23:39 | последнее обновление: 02 августа 2026 г., 23:39
ЦАХАЛ сообщил о проведении учений военно-морских сил
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ЦАХАЛ сообщил о проведении учений военно-морских сил
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что утром 3 августа начнутся учения военно-морских сил, которые продлятся до вечера 4 августа.

В ходе учений будет наблюдаться интенсивное движение судов ВМС от мошава Шавей Цион до Ашдода.

В армии подчеркивают, что учения являются плановыми.

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