ЦАХАЛ сообщил о проведении учений военно-морских сил
время публикации: 02 августа 2026 г., 23:39 | последнее обновление: 02 августа 2026 г., 23:39
ЦАХАЛ сообщил о проведении учений военно-морских сил
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Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что утром 3 августа начнутся учения военно-морских сил, которые продлятся до вечера 4 августа.
В ходе учений будет наблюдаться интенсивное движение судов ВМС от мошава Шавей Цион до Ашдода.
В армии подчеркивают, что учения являются плановыми.
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