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Израиль

ЦАХАЛ прокомментировал сообщения о подрыве автомобиля ливанских военных

Ливан
Война с "Хизбаллой"
ЦАХАЛ
время публикации: 02 августа 2026 г., 21:31 | последнее обновление: 02 августа 2026 г., 21:54
ЦАХАЛ прокомментировал сообщения о подрыве автомобиля ливанских военных
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ЦАХАЛ прокомментировал сообщения о подрыве автомобиля ливанских военных на взрывном устройстве
AP Photo/Mohammed Zaatari

На юге Ливана военный автомобиль наехал на взрывное устройство, в результате чего были ранены пятеро ливанских военных.

После проверки обстоятельств инцидента пресс-служба ЦАХАЛа заявила, что сработавшее устройство не относится к боеприпасам израильской армии.

"Согласно имеющейся у ЦАХАЛа информации, речь идет об взрывном устройстве террористической группировки "Хизбалла", – говорится в сообщении израильских военных.

В армии также подчеркнули, что инцидент произошел возле деревни Кафра, за пределами зоны безопасности, в районе, где израильские силы ранее не действовали.

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