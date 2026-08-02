ЦАХАЛ прокомментировал сообщения о подрыве автомобиля ливанских военных
время публикации: 02 августа 2026 г., 21:31 | последнее обновление: 02 августа 2026 г., 21:54
ЦАХАЛ прокомментировал сообщения о подрыве автомобиля ливанских военных
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На юге Ливана военный автомобиль наехал на взрывное устройство, в результате чего были ранены пятеро ливанских военных.
После проверки обстоятельств инцидента пресс-служба ЦАХАЛа заявила, что сработавшее устройство не относится к боеприпасам израильской армии.
"Согласно имеющейся у ЦАХАЛа информации, речь идет об взрывном устройстве террористической группировки "Хизбалла", – говорится в сообщении израильских военных.
В армии также подчеркнули, что инцидент произошел возле деревни Кафра, за пределами зоны безопасности, в районе, где израильские силы ранее не действовали.