ЦАХАЛ прокомментировал сообщения о подрыве автомобиля ливанских военных

На юге Ливана военный автомобиль наехал на взрывное устройство, в результате чего были ранены пятеро ливанских военных.

После проверки обстоятельств инцидента пресс-служба ЦАХАЛа заявила, что сработавшее устройство не относится к боеприпасам израильской армии.

"Согласно имеющейся у ЦАХАЛа информации, речь идет об взрывном устройстве террористической группировки "Хизбалла", – говорится в сообщении израильских военных.

В армии также подчеркнули, что инцидент произошел возле деревни Кафра, за пределами зоны безопасности, в районе, где израильские силы ранее не действовали.