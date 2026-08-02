В Нетании в результате вооруженного нападения тяжело ранен мужчина

В полицию поступило сообщение о нападении с ножом на мужчину в Нетании. Раненый (примерно 50 лет) в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

На месте происшествия находятся полицейские, ведется розыск преступника.

По предварительным данным, инцидент произошел на криминальной почве.