В Нетании в результате вооруженного нападения тяжело ранен мужчина
время публикации: 02 августа 2026 г., 23:14 | последнее обновление: 02 августа 2026 г., 23:14
В Нетании в результате вооруженного нападения тяжело ранен мужчина
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В полицию поступило сообщение о нападении с ножом на мужчину в Нетании. Раненый (примерно 50 лет) в тяжелом состоянии доставлен в больницу.
На месте происшествия находятся полицейские, ведется розыск преступника.
По предварительным данным, инцидент произошел на криминальной почве.
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