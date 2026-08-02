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Израиль

В Нетании в результате вооруженного нападения тяжело ранен мужчина

Полиция
Криминал
время публикации: 02 августа 2026 г., 23:14 | последнее обновление: 02 августа 2026 г., 23:14
В Нетании в результате вооруженного нападения тяжело ранен мужчина
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В Нетании в результате вооруженного нападения тяжело ранен мужчина
Пресс-служба полиции Израиля

В полицию поступило сообщение о нападении с ножом на мужчину в Нетании. Раненый (примерно 50 лет) в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

На месте происшествия находятся полицейские, ведется розыск преступника.

По предварительным данным, инцидент произошел на криминальной почве.

Израиль
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