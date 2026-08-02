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Израиль

В Иерусалиме акция протеста "харедим" переросла в беспорядки

Призыв ультраортодоксов
Акции протеста
время публикации: 02 августа 2026 г., 20:43 | последнее обновление: 02 августа 2026 г., 20:43
В Иерусалиме акция протеста "харедим" переросла в беспорядки
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В Иерусалиме акция протеста "харедим" переросла в беспорядки
Yonatan Sindel/Flash90

На улице Шивтей Исраэль в Иерусалиме проходит акция протеста представителей ультраортодоксальной общины против службы в армии.

Полиция сообщила, что демонстранты перекрывали проезжую часть и отказывались выполнять указания, а затем акция протеста переросла в беспорядки.

Пограничники и полицейские пытаются восстановить порядок.

Израиль
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