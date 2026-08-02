В Иерусалиме акция протеста "харедим" переросла в беспорядки

На улице Шивтей Исраэль в Иерусалиме проходит акция протеста представителей ультраортодоксальной общины против службы в армии.

Полиция сообщила, что демонстранты перекрывали проезжую часть и отказывались выполнять указания, а затем акция протеста переросла в беспорядки.

Пограничники и полицейские пытаются восстановить порядок.