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Мир

На памятнике РАМБАМу в испанской Кордове была нарисована свастика

Антисемитизм
Испания
время публикации: 02 августа 2026 г., 21:19 | последнее обновление: 02 августа 2026 г., 21:28
На памятнике РАМБАМу в испанской Кордове была нарисована свастика
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На памятнике РАМБАМу в испанской Кордове была нарисована свастика
Wikipedia.org

В испанской Кордове осквернен памятник великому еврейскому философу, богослову и врачу раввину Моше бен Маймону (РАМБАМу) – уроженцу этого города. На постаменте была нарисована свастика. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Полиция начала расследование. Ведутся поиски злоумышленника. Власти Кордовы осудили акт антисемитизма. "Это атака на наследие нашего города. Мы возмущены этим проявлением ненависти", – заявила исполняющая обязанности мэра Кордовы Синтия Бустос.

Памятник, расположенный на площади Тибериадес, в сердце еврейского квартала, – творение испанского скульптора Амадео Руиса Ольмеса. Он был установлен в 1964 году, когда отмечалось 700-летие его смерти. Он является одной из достопримечательностей города

Мир
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