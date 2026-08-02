Опрос Kantar: партии Бенета и Голана теряют мандаты

В воскресенье, 2 августа, телеканал "Кан-11" опубликовал результаты еженедельного опроса, проводимого институтом Kantar.

Согласно результатам опроса, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Ликуд" и "Яшар" получили бы по 23 мандата. Для "Ликуда" это на один мандат больше, чем во время предыдущего опроса, состоявшегося неделю назад, для "Яшар" – на два.

Блок "Бэяхад" получил бы 13 мандатов, это на один меньше, чем во время предыдущего опроса.

Остальные места в Кнессете распределились бы следующим образом: "Оцма Иегудит" – 9, "Наш дом Израиль" – 9, "Демократим" – 8 (на два меньше, чем неделю назад), ШАС – 8, "Яадут а-Тора" – 8, ХАДАШ-ТААЛ – 6 (на один больше, чем неделю назад), РААМ – 5, "Ционут Датит" – 4, "Байт Циони – Милуимниким" (Йоаз Хендель, Хили Трупер) – 4.

БАЛАД и "Кахоль-Лаван" не преодолевают электоральный барьер.

В случае появления двух новых правых партий, под руководством Гилада Эрдана и Юлия Эдельштейна, и партии во главе с Офером Винтером, обе не преодолевают электоральный барьер. При этом партия "Демократим" получает на один мандат больше, а "Оцма Иегудит" – на один меньше.

На вопрос о том, кто больше подходит на пост главы правительства, в паре Нетаниягу-Беннет, за Нетаниягу свои голоса отдали 40% респондентов, за Беннета – 31%. В паре Нетаниягу-Айзенкот респонденты отдали предпочтение действующему главе правительства (40% против 38%).

Блок коалиционных партий получает 52 места в Кнессете. Оппозиционные партии (не включая арабские) – 57.