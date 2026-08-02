В Кфар-Сабе у мужчины остановилось сердце во время занятия спортом

В Кфар-Сабе во время занятий спортом 67-летний мужчина потерял сознание.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что они обнаружили мужчину без сознания, у него не было пульса. После реанимационных мероприятий с применением дефибриллятора сердцебиение восстановилось.

Мужчину доставили в больницу "Меир" в стабильном состоянии. Он находится под седацией и подключен к аппарату ИВЛ.