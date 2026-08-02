20-летний житель Бейтар-Илита задержан по подозрению в связи с 12-летней девочкой

Полиция задержала 20-летнего жителя Бейтар-Илита по подозрению в сексуальной связи с 12-летней девочкой. По данным следствия, мужчине было известно, сколько лет его знакомой, и его это не остановило.

Пресс-служба полиции сообщила, что расследование было начато после звонка водителя такси, которое вызвал подозреваемый для знакомой. Водителю, проживающему в одном городе с пострадавшей, при подъезде к Бейтар-Илиту показалось, что его пассажирка срочно нуждается в помощи, и он обратился в полицию.

В ходе расследования полиция выяснила, что связь с несовершеннолетней продолжалась уже несколько дней. Следствие полагает, что были и другие пострадавшие в результате действий подозреваемого.

Суд продлил срок задержания подозреваемого до 4 августа.