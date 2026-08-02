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Израиль

Суд временно запретил размещать крокодилов в тюрьме "Кциот"

Суд
Итамар Бен-Гвир
Животные
ШАБАС
время публикации: 02 августа 2026 г., 18:42 | последнее обновление: 02 августа 2026 г., 18:52
Суд временно запретил размещать крокодилов в тюрьме "Кциот"
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Суд временно запретил размещать крокодилов в тюрьме "Кциот"
Chaim Goldberg/Flash90

Окружной суд Иерусалима временно приостановил реализацию программы министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира по размещению нильских крокодилов в тюрьме "Кциот". Временный судебный запрет будет действовать до рассмотрения иска против этой программы после получения позиции государства, которую оно должно представить к середине августа, сообщает новостная служба "Кан".

Данное решение принято в рамках рассмотрения иска организации "Тну ле хайот лихьот" ("Дайте животным жить"), которая требует отменить программу размещения крокодилов вокруг тюрем для предотвращения побега заключенных. Ответчиками по иску выступают министр экологии Эдит Сильман, подписавшая постановление о смене статуса крокодилов на "дикие животные, подлежащие разведению и содержанию в неволе", а также сам автор программы глава МНБ Итамар Бен-Гвир и Служба тюрем (ШАБАС).

По утверждению истцов, Служба тюрем уже приступила к подготовительным работам, включая рытье рва вокруг тюрьмы "Кциот". На пилотный проект, как утверждается в иске, было выделено 21 млн шекелей из бюджета министерства национальной безопасности.

Истцы утверждают, что решение о привлечении крокодилов к охране тюрем было принято с превышением полномочий и вопреки мнению специалистов, предупреждавших о возможной опасности для животных, людей и окружающей среды. Государство пока не представило свою позицию по существу дела.

Израиль
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