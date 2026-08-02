Трагедия в Беэр-Шеве: в лесу Рамот в окрестностях города найдено тело резервиста
время публикации: 02 августа 2026 г., 15:50 | последнее обновление: 02 августа 2026 г., 15:45
Трагедия в Беэр-Шеве: в лесу Рамот в окрестностях города найдено тело резервиста
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В пятницу в лесу Рамот неподалеку от Беэр-Шевы было обнаружено тело военнослужащего-резервиста старшего сержанта Даниэля Папера.
Похороны Даниэля Папера состоятся в воскресенье 2 августа в 19:00 на военном кладбище Беэр-Шевы.
Координаты центров психологической помощи для военнослужащих:
Центр поддержки "Эран" – первая психологическая помощь для солдат: *2201
Центр поддержки срочников и резервистов, действующий при ЦАХАЛе с участием профессиональных психологов и психиатров, работающий 24/7: *6690, добавочный номер 4
Горячая линия "Нефеш ахат": *8944