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02 августа 2026
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последняя новость: 16:34
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Израиль

Трагедия в Беэр-Шеве: в лесу Рамот в окрестностях города найдено тело резервиста

Беэр-Шева
Погибшие
время публикации: 02 августа 2026 г., 15:50 | последнее обновление: 02 августа 2026 г., 15:45
Трагедия в Беэр-Шеве: в лесу Рамот в окрестностях города найдено тело резервиста
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Трагедия в Беэр-Шеве: в лесу Рамот в окрестностях города найдено тело резервиста
Yonatan Sindel/Flash90

В пятницу в лесу Рамот неподалеку от Беэр-Шевы было обнаружено тело военнослужащего-резервиста старшего сержанта Даниэля Папера.

Похороны Даниэля Папера состоятся в воскресенье 2 августа в 19:00 на военном кладбище Беэр-Шевы.

Координаты центров психологической помощи для военнослужащих:

Центр поддержки "Эран" – первая психологическая помощь для солдат: *2201

Центр поддержки срочников и резервистов, действующий при ЦАХАЛе с участием профессиональных психологов и психиатров, работающий 24/7: *6690, добавочный номер 4

Горячая линия "Нефеш ахат": *8944

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