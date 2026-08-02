Трагедия в Беэр-Шеве: в лесу Рамот в окрестностях города найдено тело резервиста

В пятницу в лесу Рамот неподалеку от Беэр-Шевы было обнаружено тело военнослужащего-резервиста старшего сержанта Даниэля Папера.

Похороны Даниэля Папера состоятся в воскресенье 2 августа в 19:00 на военном кладбище Беэр-Шевы.

Координаты центров психологической помощи для военнослужащих:

Центр поддержки "Эран" – первая психологическая помощь для солдат: *2201

Центр поддержки срочников и резервистов, действующий при ЦАХАЛе с участием профессиональных психологов и психиатров, работающий 24/7: *6690, добавочный номер 4

Горячая линия "Нефеш ахат": *8944