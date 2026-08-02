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Израиль

Нетаниягу: закон о прекращении задержания дезертиров не сработал

Выборы 2026
Биньямин Нетаниягу
Призыв ультраортодоксов
время публикации: 02 августа 2026 г., 14:55 | последнее обновление: 02 августа 2026 г., 14:55
Нетаниягу: закон о прекращении задержания дезертиров не сработал
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Нетаниягу: закон о прекращении задержания дезертиров не сработал
Yonatan Sindel/Flash90

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу сказал в беседе с приближенными, что закон, замораживающий аресты ультраортодоксальных дезертиров, "не преуспел".

Как сообщает "Кан Бет", премьер-министр пояснил, что целью закона было "понижение уровня напряженности в обществе и увеличение числа призывников-харедим", однако добавил, что в следующем Кнессете этот законопроект продвигаться не будет. "Тот, кто не учит Тору, должен идти в армию, а если он этого не делает, пусть идет в тюрьму", - заявил глава правительства.

"Когда после выборов будет создано широкое национальное правительство, мы утвердим закон о призыве, который даст ответ на нужды ЦАХАЛа", - добавил глава правительства.

Израиль
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