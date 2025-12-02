x
Израиль

Опубликовано имя террориста, застреленного в Хевроне

Иудея и Самария
Террористы
время публикации: 02 декабря 2025 г., 08:35 | последнее обновление: 02 декабря 2025 г., 08:45
Опубликовано имя террориста, застреленного в Хевроне
Flash90/Wisam Hashlamoun

Минздрав Палестинской автономии опубликовал имя террориста, который был застрелен израильскими военными в Хевроне. Это Муханад Тарик Мухаммад Закайр. Утверждается, что ему было 17 лет.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что силы бригады Иудеи совместно с сотрудниками общей службы безопасности (ШАБАК) разыскали террориста, совершившего накануне вечером наезд на военнослужащую ЦАХАЛа на перекрестке Йегуда в районе Хеврона. При попытке наезда после обнаружения террорист был застрелен.

ЦАХАЛ заявляет: террорист был опознан силами безопасности, когда находился в автомобиле, использованном для совершения теракта. Он попытался скрыться, подвергая опасности бойцов, и был ликвидирован.

Напомним, что вечером 1 декабря на перекрестке Иегуда водитель автомобиля с палестинскими номерами направил машину на израильских военных. В результате наезда была легко травмирована девушка-военнослужащая.

Солдаты открыли огонь по машине, было зафиксировано попадание, но водителю удалось скрыться.

После теракта по тревоге были подняты крупные силы ЦАХАЛа, на дорогах были развернуты блокпосты и проводились проверки в больницах в районе Хеврона.

