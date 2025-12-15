Полиция перекрывает ряд дорог на юге Израиля из-за дождей

Полиция Израиля объявила о введении плановых перекрытий на дорогах юга страны в связи с ожиданием затоплений на фоне сильных дождей.

С 13:30 для движение транспорта перекрывается:

– шоссе 40 на участке Мицпе-Рамон – перекресток Цихор – перекресток Ктура;

– шоссе 12 от перекрестка Неот-Смадар до западного въезда в Эйлат;

– шоссе 13 между перекрестками Цихор и Менуха.

Проезд в Эйлат и населенные пункты Аравы будет возможен только по шоссе 90. Однако полиция предупреждает о возможных заторах и сбоях движения на отрезке от Эйн-Геди до Эйлата. Кроме того, 90-я трасса на определенном этапе тоже может быть перекрыта.

По вопросам, связанным с движением и закрытыми дорогами, можно обращаться в колл-центр полиции по телефону 110.