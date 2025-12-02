Вынесен приговор террористам, планировавшим мегатеракт возле Кнессета

Окружной суд Иерусалима приговорил Мустафу Абеда аль-Наби к 12 годам лишения свободы, а его соучастник Ахмад Нетше получил пять лет лишения свободы за подготовку крупного теракта возле Кнессета.

В соответствии с обвинительным заключением, обвиняемые регулярно смотрели видеоролики организации ИГИЛ, включая подстрекательские религиозные проповеди, видеозаписи казни и обезглавливания людей, убийства евреев и многие другие преступления.

Мустафа Абед аль-Наби в ноябре прошлого года принял решение осуществить теракт с использованием заминированного грузовика с грузом баллонов газа возле Кнессета с целью убийства как можно большего количества евреев.

Он искал обучающую информацию о взрывчатых веществах, а также сам написал информационный текст о формулах и скорости взрыва различных веществ, а также о количестве взрывчатки, необходимой для осуществления максимально эффективного взрыва с учетом места и размещения заряда.

Изучив теоретическую информацию он приобрел химические вещества и начал изготовление взрывчатки: он выпаривал различные химикаты, чтобы довести их до необходимой для приготовления бомб концентрации. На определенном этапе он обратился к своему знакомому Ахмаду Нетше и предложил ему принять участие в совершении теракта, и тот согласился. Из-за ареста обоих план не был реализован.

Они были признаны виновными в подготовке к террористическому акту, покушении на убийство при отягчающих обстоятельствах, попытке действий с оружием в террористических целях, сговоре с целью совершения теракта и в других преступлениях.

Представительница обвинения подчеркнула, что речь идет не просто о "замысле", а о четко разработанном плане террористической операции. Прокуратура просила приговорить Мустафу Абеда аль-Наби к 17 годам тюрьмы, а Нетше – к 5-7 годам заключения.