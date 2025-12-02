x
02 декабря 2025
02 декабря 2025
02 декабря 2025
последняя новость: 14:44
02 декабря 2025
Израиль
Израиль

Израиль готовится принять для экспертизы найденные в Газе образцы

Террористы
Погибшие
Заложники
время публикации: 02 декабря 2025 г., 13:45
Израиль готовится принять для экспертизы найденные в Газе образцы
AP Photo/Jehad Alshrafi)

Представители канцелярии главы правительства сообщили, что "Красный Крест" планирует доставить в Израиль образцы, связанные с найденными накануне в секторе Газы останками.

После экспертизы будет установлено, принадлежат ли найденные останки одному из двух оставшихся в секторе Газы заложников. В настоящий момент Израиль ожидает возвращения из Газы останков двух заложников. Их имена: Ран Гвили (старшина спецназа ЯСАМ, отражал нападение террористов в Алумим) и Судтхисак Ринтхалак (гражданин Таиланда, похищен из Беэри).

Представители отдела по делам пленных и пропавших находятся в постоянном контакте с семьями двоих убитых террористами заложников.

Напомним, днем ранее израильские СМИ сообщали об ожидавшейся передаче останков примерно в 17:00, но затем передача была отменена.

