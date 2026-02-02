x
02 февраля 2026
|
последняя новость: 09:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 февраля 2026
|
02 февраля 2026
|
последняя новость: 09:04
02 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ДТП в Негеве, один пострадавший в тяжелом состоянии

Мада
ДТП
Негев
время публикации: 02 февраля 2026 г., 08:37 | последнее обновление: 02 февраля 2026 г., 08:41
ДТП в Негеве, один пострадавший в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

Утром 2 февраля на 80-м шоссе недалеко от Арары в Негеве столкнулись два автомобиля. В результате аварии травмированы два человека, один из них (около 20 лет) в тяжелом состоянии, второй получил легкие травмы.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что пострадавшие направлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook