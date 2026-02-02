ДТП в Негеве, один пострадавший в тяжелом состоянии
время публикации: 02 февраля 2026 г., 08:37 | последнее обновление: 02 февраля 2026 г., 08:41
Утром 2 февраля на 80-м шоссе недалеко от Арары в Негеве столкнулись два автомобиля. В результате аварии травмированы два человека, один из них (около 20 лет) в тяжелом состоянии, второй получил легкие травмы.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что пострадавшие направлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.