В Хальхуле взорвана квартира террориста-убийцы

Утром 2 февраля в Хальхуле, к северу от Хеврона, была взорвана квартира семьи террориста Махмуда Абэда, одного из убийц 22-летнего Шалева Звулуни, жителя Кирят-Арбы, который был застрелен возле магазина "Рами Леви" на перекрестке Гуш-Эцион 10 июля 2025 года.

Теракт был совершен двумя нападавшими, оба были ликвидированы.

Апелляция семьи террориста была отклонена.