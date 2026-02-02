x
Израиль

В Хальхуле взорвана квартира террориста-убийцы

Иудея и Самария
Террористы
ЦАХАЛ
время публикации: 02 февраля 2026 г., 07:43 | последнее обновление: 02 февраля 2026 г., 07:47
В Хальхуле взорвана квартира террориста-убийцы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Утром 2 февраля в Хальхуле, к северу от Хеврона, была взорвана квартира семьи террориста Махмуда Абэда, одного из убийц 22-летнего Шалева Звулуни, жителя Кирят-Арбы, который был застрелен возле магазина "Рами Леви" на перекрестке Гуш-Эцион 10 июля 2025 года.

Теракт был совершен двумя нападавшими, оба были ликвидированы.

Апелляция семьи террориста была отклонена.

Израиль
