"Грэмми"-2026: Бэд Банни выиграл "Альбом года" и "Запись года", "Песня года" – у Билли Айлиш
В Лос-Анджелесе на 68-й церемонии Grammy Awards две главные награды вечера – "Альбом года" и "Запись года" – получил Бэд Банни: отмечены альбом DeBÍ TiRAR MáS FOToS и трек DtMF.
В "большой четверке" также победили: Билли Айлиш – "Песня года" за WILDFLOWER (авторы: Билли Айлиш и Финнеас О"Коннелл), Оливия Дин – "Лучший новый артист".
По числу статуэток лидировали Бэд Банни и Кендрик Ламар (по четыре). Кендрик Ламар выиграл "Лучший рэп-альбом" (GNX), "Лучшее рэп-исполнение" (Chains & Whips – Clipse при участии Кендрика Ламара и Фаррелла Уильямса), "Лучшее мелодичное рэп-исполнение" (luther – Кендрик Ламар и SZA) и "Лучшая рэп-песня" (tv off).
В поп-категориях победили Леди Гага ("Лучший поп-вокальный альбом" MAYHEM и "Лучшая танцевальная поп-запись" Abracadabra), Лола Янг ("Лучшее поп-соло" Messy), а Синтия Эриво и Ариана Гранде получили награду за "Лучшее поп-исполнение дуэтом/группой" (Defying Gravity).
В электронных номинациях отмечен Тейм Импала ("Лучшая танцевальная/электронная запись" End Of Summer). В рок- и альтернативном блоке победили Turnstile ("Лучший рок-альбом" NEVER ENOUGH и "Лучшее метал-исполнение" BIRDS) и The Cure ("Лучший альтернативный альбом" Songs of a Lost World).
В кантри-категориях лауреатами стали Крис Стэплтон ("Лучшее кантри-соло" Bad As I Used To Be), Шабузи и Джелли Ролл ("Лучшее кантри-исполнение дуэтом/группой" Amen), Тайлер Чайлдерс ("Лучшая кантри-песня" Bitin" List), а также Джелли Ролл ("Лучший contemporary country album" Beautifully Broken) и Зак Топ ("Лучший traditional country album" Ain't In It For My Health).
Среди победителей в латино- и global music названы Наталия Лафуркаде ("Лучший Latin Pop Album" Cancionera), а также Бэд Банни (в том числе "Лучший Música Urbana Album" DeBÍ TiRAR MáS FOToS и "Лучшее global music performance" EoO).