02 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
02 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
время публикации: 02 февраля 2026 г., 08:39 | последнее обновление: 02 февраля 2026 г., 09:04
N12: ОАЭ намерены взять на себя гражданское управление Газой
AP Photo/Jehad Alshrafi

Как сообщает Новостная редакция 12-го телеканала, Объединенные Арабские Эмираты ведут в последние недели переговоры с США и Израилем с целью взять на себя гражданское управление сектором Газой. Они готовы немедленно инвестировать в сектор миллиарды долларов.

Так, ОАЭ хотят установить контроль над торговлей и рынками и готовы направить вооруженных охранников для защиты логистических центров. Они намерены выступить в качестве подрядчиков, которые будут закупать у Израиля все доставляемые в Газу товары и там продавать их частному сектору.

Согласно публикации, Израиль поддерживает эту инициативу. Работа над соглашением еще ведется, но стороны обменялись черновиками. Израильские представители отмечают: речь идет о рискованном шаге, поскольку ХАМАС на данный момент остается вооруженным, и заявляют о необходимости разоружения группировки.

