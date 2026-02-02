x
Цены
Потребление
время публикации: 02 февраля 2026 г., 06:52 | последнее обновление: 02 февраля 2026 г., 06:52
Сеть "Аркафе" повышает цены на свое меню
AP Photo/Ronald Zak

Сеть кафе "Аркафе" после годичного перерыва снова повысила цены на свое меню. Рост цен составил от 5% до 50%.

В частности, завтрак на одного подорожал на 5 шекелей до 89 шекелей, завтрак на двоих – на 10 шекелей до 169 шекелей, легкий завтрак – на 11 шекелей до 65 шекелей.

Комплекс "кофе+выпечка" подорожал на 3 шекеля до 33 шекелей.

Большая часть видов кофе, чай и выпечка подорожали на 1-2 шекеля, сэндвичи – на 3 шекеля.

Напомним, что ранее сеть "Арома" сообщила о повышении цен с 3 февраля.

