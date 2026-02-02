x
02 февраля 2026
Израиль

Задержан житель Байт-Сахура, подозреваемый в поддержке террора

Расследование
Полиция
время публикации: 02 февраля 2026 г., 11:13 | последнее обновление: 02 февраля 2026 г., 11:17
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает о задержании 22-летнего жителя деревни Байт-Сахур (Палестинская автономия) по подозрению в подстрекательстве и поддержке террора. Задержание было проведено, когда подозреваемый ехал на автомобиле, после предварительного мониторинга публикаций подозреваемого в соцсетях.

При обыске у него был обнаружен кастет.

В полиции заявляют, что в материалах предварительной проверки фигурируют публикации с подстрекательством против Израиля, а также высказывания, в которых подозреваемый "прославлял и восхвалял" руководителей террористической организации ХАМАС, включая Исмаила Ханийю и Яхью Синуара. Кроме прочего, подозреваемым были опубликован видеоролик, посвященный "двухлетию резни 7 октября", где событие называлось "стратегическим землетрясением".

Расследование продолжается.

