x
02 февраля 2026
|
последняя новость: 14:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 февраля 2026
|
02 февраля 2026
|
последняя новость: 14:22
02 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Въезд в Иерусалим перекрыли из-за подозрительного автомобиля, арестован нелегал

Полиция
Иерусалим
Нелегалы
время публикации: 02 февраля 2026 г., 14:22 | последнее обновление: 02 февраля 2026 г., 14:22
Въезд в Иерусалим перекрыли из-за подозрительного автомобиля, арестован нелегал
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция временно перекрывала участок шоссе на въезде в Иерусалим возле Гинот Сахаров в обоих направлениях в связи с проверкой подозрительного автомобиля, который мог быть заминирован. Сотрудники полиции регулировали движение, перенаправляя транспорт на альтернативные маршруты.

Позднее в полиции уточнили: в автомобиле был обнаружен палестинец, находившийся на территории Израиля без необходимых разрешений. Регистрационный номер машины был поддельным.

На место вызвали полицейских саперов, которые провели тщательную проверку автомобиля, в машине нашли несколько ножей и военную форму. 49-летний подозреваемый был передан для допроса в ШАБАК.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 июня 2025

Из-за подозрительного чемодана полиция перекрывала станцию легкого метро "Элифелет"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 мая 2025

Турист плюнул в охранника посольства США и бросил сумку с "коктейлем Молотова"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 февраля 2025

Взрыв в третьем автобусе в Бат-Яме. Расследуется версия теракта
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 января 2025

На набережной Тель-Авива полиция проверила запыленный автомобиль с российскими номерами