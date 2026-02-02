Въезд в Иерусалим перекрыли из-за подозрительного автомобиля, арестован нелегал
время публикации: 02 февраля 2026 г., 14:22 | последнее обновление: 02 февраля 2026 г., 14:22
Полиция временно перекрывала участок шоссе на въезде в Иерусалим возле Гинот Сахаров в обоих направлениях в связи с проверкой подозрительного автомобиля, который мог быть заминирован. Сотрудники полиции регулировали движение, перенаправляя транспорт на альтернативные маршруты.
Позднее в полиции уточнили: в автомобиле был обнаружен палестинец, находившийся на территории Израиля без необходимых разрешений. Регистрационный номер машины был поддельным.
На место вызвали полицейских саперов, которые провели тщательную проверку автомобиля, в машине нашли несколько ножей и военную форму. 49-летний подозреваемый был передан для допроса в ШАБАК.
