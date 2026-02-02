Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 2 февраля, температура понизится, но будет выше среднесезонной. Переменная облачность. Вечером и ночью ожидаются дожди на севере и в центре.

В Иерусалиме – 9-20 градусов, в Тель-Авиве – 15-23, в Хайфе – 16-23, в Эйлате – 19-26, в Беэр-Шеве – 11-24, на побережье Мертвого моря – 19-30, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-22, в Ариэле – 11-22, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 13-26, на Голанских высотах – 13-23.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 60-320 см. Купание вечером крайне опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – юго-западный (до 15 км/ч).

Во вторник – понижение температуры, дожди. В среду-четверг – малооблачно. В пятницу-субботу – дожди, прохладно. В воскресенье – переменная облачность.