02 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
02 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Розыск
время публикации: 02 февраля 2026 г., 00:28 | последнее обновление: 02 февраля 2026 г., 00:28
Внимание, розыск: пропал 65-летний Бени Финк, житель Кирьят-Гата
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 65-летнего Бени Финка, жителя Кирьят-Гата. Связь с ним была потеряна в июне 2025 года. Известно, что недавно он находился в Тель-Авиве и Хайфе.

Приметы пропавшего: рост 180 см, плотного телосложения, короткие волосы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.

