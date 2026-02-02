Внимание, розыск: пропал 65-летний Бени Финк, житель Кирьят-Гата

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 65-летнего Бени Финка, жителя Кирьят-Гата. Связь с ним была потеряна в июне 2025 года. Известно, что недавно он находился в Тель-Авиве и Хайфе.

Приметы пропавшего: рост 180 см, плотного телосложения, короткие волосы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.