Внимание, розыск: пропал 65-летний Бени Финк, житель Кирьят-Гата
время публикации: 02 февраля 2026 г., 00:28 | последнее обновление: 02 февраля 2026 г., 00:28
Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 65-летнего Бени Финка, жителя Кирьят-Гата. Связь с ним была потеряна в июне 2025 года. Известно, что недавно он находился в Тель-Авиве и Хайфе.
Приметы пропавшего: рост 180 см, плотного телосложения, короткие волосы.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.