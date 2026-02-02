x
Израильтянин Дени Авдия включен в число участников Матча всех звезд НБА

время публикации: 02 февраля 2026 г., 01:30 | последнее обновление: 02 февраля 2026 г., 05:25
Израильтянин Дени Авдия включен в число участников Матча всех звезд НБА
AP Photo/Molly J. Smith

Форвард Дени Авдия выбран на Матч всех звезд НБА и стал первым израильтянином, который был удостоен такой чести. Он вошел в число 24 участников уик-энда NBA All-Star 2026, который пройдет 15 февраля в Инглвуде (Лос-Анджелес).

Авдия представляет Portland Trail Blazers и был включен в состав участников как резервист Западной конференции (один из 14 резервов, объявленных в воскресенье).

Матч всех звезд НБА в этом году пройдет в новом формате: две команды США и одна "мировая" команда сыграют круговой мини-турнир из 12-минутных матчей, после чего две лучшие команды встретятся в финале. Среди звезд, заявленных как участники, Reuters называет, в частности, Никола Йокич, Лука Дончич и Шей Гилджес-Александер. В список резервистов Запада также вошли, среди прочих, Леброн Джеймс и Кевин Дюрант.

