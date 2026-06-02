Завтра возобновятся занятия в школах около границы с Ливаном
время публикации: 02 июня 2026 г., 18:06 | последнее обновление: 02 июня 2026 г., 18:22
Министерство просвещения дало местным властям в приграничных с Ливаном районах указание подготовиться к возобновлению занятий в учебных заведениях с завтрашнего дня. Ожидается, что соответствующее распоряжение будет выпущено в ближайшие часы Командованием тыла.
Вместе с тем министерство просвещения сообщило, что никаких изменений в отношении экзаменов на аттестат зрелости не будет: там, где они были отменены, они будут заменены внутренними оценками.
Теоретические экзамены на водительские права по просьбе учащихся состоятся завтра в штатном режиме.