Правительство утвердило выделение более миллиарда шекелей на суды над террористами

Правительство Израиля утвердило совместный план министра обороны Исраэля Каца и министра финансов Бецалеля Смотрича по финансированию судебных процессов над террористами, причастными к резне 7 октября.

В период с 2026 по 2029 год министерству обороны и ЦАХАЛу будет выделено более миллиарда шекелей на создание специальной судебной и охранной инфраструктуры, включая строительство судебного комплекса, прокуратуры и военного штаба.

Принятию решения предшествовал затяжной конфликт между ведомствами из-за необходимой суммы и самой структуры финансирования.

Ранее издание The Marker писало, что министерство обороны первоначально требовало на финансирование специальной системы военных судов для рассмотрения дел боевиков ХАМАСа 5 миллиардов шекелей в течение 10 лет.