02 июня 2026
Израиль

Командование тыла смягчило ограничения для жителей севера

Война с "Хизбаллой"
Война с ХАМАСом
Война с Ираном
ЦАХАЛ
время публикации: 02 июня 2026 г., 18:18 | последнее обновление: 02 июня 2026 г., 18:18

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что после оценки ситуации Командование тыла сняло ряд ограничений для жителей северных районов Израиля. Новые инструкции будут действовать до вечера 7 июня.

В населенных пунктах Мерон, Ор ха-Гануз, Бар-Йохай, Сафсуфа, Йесод ха-Маала, Касра-Самия, Бейт-Джан и Сдэ-Элиэзер введен режим частичной активности. Проведение занятий разрешено в зданиях или помещениях, из которых можно добраться до защищенных пространств в установленное время. Это же требование распространяется на рабочие места.

Массовые мероприятия на открытом воздухе разрешены с участием до 100 человек, в закрытых помещениях – до 400 человек.

Разрешена работа пляжей.

В Верхней Галилее, на севере Голанских высот, а также в Кацрине и Кидмат Цви отменены все ограничения.

В сообщении подчеркивается, что Командование тыла продолжает следить за развитием ситуации, и в случае ее изменения будут обнародованы новые указания для населения.

Израиль
