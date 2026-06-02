Пожар возле поселка Ицхар, подозрение на поджог

Возле поселка Ицхар в Самарии произошло возгорание сухой травы и кустарника. По информации 14-го телеканала, пожарная служба обнаружила три очага возгорания со стороны деревни Мадама.

Тушение огня затрудняют сильные порывы ветра, которые гонят огонь в сторону Ицхара.

При этом новостная служба "Кан" сообщает, что очаги возгорания находятся ближе к деревне Мадама, в которой огонь перекинулся на жилой дом. Жители деревни также опубликовали видео, на котором запечатлены израильтяне, бросающие камни в то время, когда израильские военные эвакуируют жильцов загоревшегося дома.

В тушении огня вместе с пожарными участвуют добровольцы и сотрудники службы безопасности регионального совета Самарии.