Пожар возле поселка Ицхар, подозрение на поджог
время публикации: 02 июня 2026 г., 17:20 | последнее обновление: 02 июня 2026 г., 17:27
Возле поселка Ицхар в Самарии произошло возгорание сухой травы и кустарника. По информации 14-го телеканала, пожарная служба обнаружила три очага возгорания со стороны деревни Мадама.
Тушение огня затрудняют сильные порывы ветра, которые гонят огонь в сторону Ицхара.
При этом новостная служба "Кан" сообщает, что очаги возгорания находятся ближе к деревне Мадама, в которой огонь перекинулся на жилой дом. Жители деревни также опубликовали видео, на котором запечатлены израильтяне, бросающие камни в то время, когда израильские военные эвакуируют жильцов загоревшегося дома.
В тушении огня вместе с пожарными участвуют добровольцы и сотрудники службы безопасности регионального совета Самарии.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 июня 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 мая 2026