В Маджд аль-Круме автомобилем сбит ребенок, его состояние тяжелое
время публикации: 02 июня 2026 г., 19:00 | последнее обновление: 02 июня 2026 г., 19:00
В Маджд аль-Круме, на севере Израиля, автомобилем сбит пешеход. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что пострадавшему 10 лет, он доставлен в больницу в Нагарии.
Медики оценивают состояние пострадавшего как тяжелое.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
