02 июня 2026
последняя новость: 21:24
Кнессет в первом чтении принял закон, отменяющий реформу кашрута

время публикации: 02 июня 2026 г., 20:46 | последнее обновление: 02 июня 2026 г., 20:46
На пленарном заседании Кнессета был одобрен в первом чтении закон "О запрете мошенничества в сфере кашрута", фактически отменяющий реформу кашрута, инициированную прошлым составом Кнессета.

Реформа упразднила монополию Главного раввината на выдачу сертификатов кашерности ресторанам и другим предприятиям общественного питания, что привело к снижению цен на ряд товаров и услуг. Новый законопроект, выдвинутый по требованию партии ШАС, вновь закрепляет право выдачи сертификатов кашерности исключительно за Главным раввинатом.

Ассоциация рестораторов Израиля в письме, адресованном премьер-министру Биньямину Нетаниягу, министру финансов Бецалелю Смотричу и министру экономики Ниру Баркату, предупредила, что этот шаг приведет к увеличению цен для конечного потребителя и, в конечном счете, к увеличению стоимости жизни в Израиле.

