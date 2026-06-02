Трамп опроверг сообщения о прекращении переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social опубликовал опровержение сообщений о том, что американо-иранские переговоры прервались несколько дней назад.

"Переговоры между нами идут непрерывно – четыре дня назад, три дня назад, два дня назад, вчера и сегодня", – написал Трамп.

Президент также раскрыл содержание своего послания Тегерану: "Пришло время, так или иначе, заключить сделку. Вы занимаетесь этим 47 лет, и это больше не может продолжаться".

Днем ранее иранское агентство Tasnim, близкое к Корпусу стражей исламской революции, сообщило, что переговорная группа Тегерана прекращает обмен посланиями с Вашингтоном через посредников в связи с израильскими ударами по Ливану. В сообщении агентства говорилось, что переговоры не возобновятся до тех пор, пока не будут выполнены требования Ирана о прекращении нападений Израиля в секторе Газы и Ливане.