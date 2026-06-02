x
02 июня 2026
|
последняя новость: 21:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
02 июня 2026
|
02 июня 2026
|
последняя новость: 21:24
02 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Трамп опроверг сообщения о прекращении переговоров с Ираном

Иран
Дональд Трамп
Война с Ираном
время публикации: 02 июня 2026 г., 20:14 | последнее обновление: 02 июня 2026 г., 20:54
Трамп опроверг сообщения о прекращении переговоров с Ираном
AP Photo/Jacquelyn Martin

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social опубликовал опровержение сообщений о том, что американо-иранские переговоры прервались несколько дней назад.

"Переговоры между нами идут непрерывно – четыре дня назад, три дня назад, два дня назад, вчера и сегодня", – написал Трамп.

Президент также раскрыл содержание своего послания Тегерану: "Пришло время, так или иначе, заключить сделку. Вы занимаетесь этим 47 лет, и это больше не может продолжаться".

Днем ранее иранское агентство Tasnim, близкое к Корпусу стражей исламской революции, сообщило, что переговорная группа Тегерана прекращает обмен посланиями с Вашингтоном через посредников в связи с израильскими ударами по Ливану. В сообщении агентства говорилось, что переговоры не возобновятся до тех пор, пока не будут выполнены требования Ирана о прекращении нападений Израиля в секторе Газы и Ливане.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 02 июня 2026

Госсекретарь США: Иран впервые согласился обсуждать свою ядерную программу
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 02 июня 2026

"Аль-Джазира": Тегеран не закрыл двери для сделки с Вашингтоном
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 01 июня 2026

Tasnim: Тегеран прекращает обмен посланиями с США из-за ударов по Ливану