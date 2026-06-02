Google запрашивает разрешение на выпуск 32 миллионов комаров в Калифорнии и Флориде

Google намерена бороться с опасными насекомыми необычным способом – с помощью выпуска миллионов стерильных самцов комаров. Компания обратилась к властям США за разрешением реализовать проект в Калифорнии и Флориде, где планируется выпустить до 32 миллионов насекомых, пишут сми. Инициатива реализуется в рамках программы Debug, цель которой – сократить численность комаров, распространяющих смертельно опасные заболевания, включая денге, вирус Зика, малярию и вирус Западного Нила. Комары считаются самыми смертоносными животными в мире, поскольку ежегодно становятся причиной гибели огромного числа людей.

Сейчас запрос Google рассматривает Агентство по охране окружающей среды США (EPA). Компания рассчитывает выпускать по 16 миллионов стерильных комаров в год на протяжении двух лет. Общественное обсуждение проекта продлится до 5 июня, после чего EPA примет решение. Для борьбы с насекомыми Google использует бактерию Wolbachia, которая естественным образом встречается в природе. Самцов комаров заражают этой бактерией, после чего они спариваются с дикими самками, однако потомство при этом не появляется – яйца просто не вылупляются. Поскольку кусают людей только самки, выпущенные самцы не представляют угрозы.

Google отмечает, что традиционные методы борьбы с комарами, такие как пестициды или уничтожение мест размножения, со временем становятся менее эффективными и могут наносить вред окружающей среде. Метод стерилизации насекомых не является новым – ученые используют его уже десятилетиями. Технология с бактерией Wolbachia применяется около 15 лет и считается перспективным способом контроля популяции комаров.

Пока проект сосредоточен на виде Aedes aegypti – основном переносчике денге, желтой лихорадки, вируса Зика и чикунгуньи. Для работы с насекомыми Google использует автоматизированные системы, компьютерное зрение и искусственный интеллект, позволяющие точно отделять самцов от самок и контролировать выпуск. Наиболее заметных результатов программа добилась в Сингапуре. По данным Google, после выпуска миллионов зараженных самцов численность комаров Aedes aegypti сократилась на 80-90%, а количество случаев денге уменьшилось более чем на 70% в течение года. В компании считают, что успех сингапурского проекта позволит расширить программу и на другие регионы Азии, где сосредоточена большая часть мировых случаев денге.