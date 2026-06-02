Израиль

Полиция расследует поджог в арабской деревне Умм-Сафа

Иудея и Самария
время публикации: 02 июня 2026 г., 16:45 | последнее обновление: 02 июня 2026 г., 16:45
Wikipedia.org. Фото: יורם שורק

Полиция возбудила уголовное дело по факту поджога автомобилей и нанесения антиарабских граффити на стены в палестинской деревне Умм-Сафа.

Пресс-служба правоохранительных органов передает, что следователей и криминалистов полиции округа Иудеи и Самарии в поездке на место происшествия сопровождают военные.

"Израильская полиция расценивает подобные случаи насилия и причинения ущерба как серьезные преступления. Мы продолжим действовать решительно и профессионально для установления и задержания всех причастных лиц", – говорится в сообщении полиции.

