Полиция расследует поджог в арабской деревне Умм-Сафа

Полиция возбудила уголовное дело по факту поджога автомобилей и нанесения антиарабских граффити на стены в палестинской деревне Умм-Сафа.

Пресс-служба правоохранительных органов передает, что следователей и криминалистов полиции округа Иудеи и Самарии в поездке на место происшествия сопровождают военные.

"Израильская полиция расценивает подобные случаи насилия и причинения ущерба как серьезные преступления. Мы продолжим действовать решительно и профессионально для установления и задержания всех причастных лиц", – говорится в сообщении полиции.