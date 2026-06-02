Последствия российских ударов по городам Украины. Фоторепортаж

В ночь на 2 июня армия РФ нанесла массированный ракетно-дроновый удар по городам Украины, гражданским и военным объектам. Украинская сторона сообщает о значительном ущербе и множестве жертв.

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью российские военные выпустили по Украине 73 ракеты (8 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон", 33 баллистические ракеты "Искандер-М", 27 крылатых ракет Х-101, 5 крылатых ракет "Калибр") и 656 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 40 ракет и 602 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 33 ракет и 33 ударных БПЛА в 38 локациях, а также падения фрагментов в 15 локациях. Причинен ущерб в Киеве, Днепропетровской, Черниговской и Харьковской областях.

В Киеве погибли по меньшей мере шесть человек, 65 получили ранения. В Днепре не менее 12 погибших, около 40 раненых. В Харькове пострадали 10 человек. Среди убитых и раненых есть дети.