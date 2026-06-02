В США проходит четвертый раунд переговоров между Израилем и Ливаном
время публикации: 02 июня 2026 г., 16:25 | последнее обновление: 02 июня 2026 г., 16:25
В госдепартаменте США начался четвертый раунд переговоров между Израилем и Ливаном. Об этом сообщило посольство Израиля в Вашингтоне.
По данным ливанского телеканала "Аль-Маядин", ливанская делегация добивается всеобъемлющего прекращения огня, полагая, что шансы на его достижение выросли после вчерашних событий. На повестке также: вывод израильских войск, освобождение заключенных, восстановление Ливана и возвращение вынужденных переселенцев в их дома.
