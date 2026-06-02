В результате ДТП в Гедере тяжело травмирован мотоциклист
время публикации: 02 июня 2026 г., 16:14 | последнее обновление: 02 июня 2026 г., 16:14
На улице Герцль в Гедере произошло столкновение грузового автомобиля и мотоцикла. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что мотоциклист (примерно 30 лет) получил тяжелые травмы, он был доставлен в больницу "Каплан".
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 июня 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 июня 2026