Канцелярия премьер-министра: Сара Нетаниягу подверглась опасности в центре Иерусалима
время публикации: 02 июня 2026 г., 16:56 | последнее обновление: 02 июня 2026 г., 17:05
Канцелярия премьер-министра обратилась в Службу общей безопасности (ШАБАК) с требованием провести немедленное расследование инцидента, в ходе которого существовала реальная угроза для жизни Сары Нетаниягу.
Издание "Исраэль а-Йом" пишет, что инцидент произошел днем ранее в центре Иерусалима в результате серьезного сбоя в системе охраны.
Обстоятельства произошедшего пока не разглашаются.
