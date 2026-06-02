Внимание, розыск: пропал 12-летний Пинхас Фаркаш из Бейтар-Илита

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 12-летнего Пинхаса Фаркаша, жителя Бейтар-Илита. В последний раз его видели 2 июня около 14:00 на улице Хони а-Мегаель в Эльаде.

Приметы пропавшего: рост 150 см, плотного телосложения, каштановые волосы, короткая стрижка с челкой. На нем была белая рубашка, черные брюки и черная кипа.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в отделение в Роша а-Аине по телефону 03-900-4444.