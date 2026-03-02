x
02 марта 2026
Израиль

"Кан-11": в результате ракетного обстрела Беэр-Шевы повреждены 500 квартир, их жильцы эвакуированы

Негев
Беэр-Шева
Война с Ираном
время публикации: 02 марта 2026 г., 20:17 | последнее обновление: 02 марта 2026 г., 20:23
После падения иранской ракеты в Беэр-Шеве медицинская помощь потребовалась 101 жителю города: один человек получил ранения средней степени тяжести, 70 были доставлены в больницу с легкими ранениями и еще 30 потребовалась медицинская помощь для выхода из шокового состояния.

Осколками и взрывной волной повреждены около 500 квартир, их жильцы эвакуированы.

При этом "Кан-11" отмечает, что упавшая ракета несла боеголовку весом около 300 кг – далеко не самую мощную из имеющихся в арсенале Ирана.

Израиль
