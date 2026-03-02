x
02 марта 2026
02 марта 2026
Мир

"Спасибо, Биби!": в Греции и Португалии иммигранты из Ирана несут цветы к консульству Израиля

Биньямин Нетаниягу
Война с Ираном
время публикации: 02 марта 2026 г., 21:16 | последнее обновление: 02 марта 2026 г., 21:21
соцсети

Пользователь соцсети Х из Греции опубликовал видео, снятое возле консульства Израиля, к которому иммигранты из Ирана несут цветы. На видео можно услышать, как несколько человек кричат: "Спасибо, Биби!".

На фотографии из Португалии запечатлен букет цветов и благодарственная записка, адресованная Нетаниягу, возле дипломатического учреждения в Лиссабоне.

