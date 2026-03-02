"Спасибо, Биби!": в Греции и Португалии иммигранты из Ирана несут цветы к консульству Израиля
время публикации: 02 марта 2026 г., 21:16 | последнее обновление: 02 марта 2026 г., 21:21
Пользователь соцсети Х из Греции опубликовал видео, снятое возле консульства Израиля, к которому иммигранты из Ирана несут цветы. На видео можно услышать, как несколько человек кричат: "Спасибо, Биби!".
Iranians in Greece are laying flowers outside the Israeli consulate and chanting: "Thank you, Bibi". pic.twitter.com/jSiNKjjO2q— נועה מגיד | Noa magid (@NoaMagid) March 2, 2026
На фотографии из Португалии запечатлен букет цветов и благодарственная записка, адресованная Нетаниягу, возле дипломатического учреждения в Лиссабоне.
Picture from embassy in Lisbon.
Thanks to Trump and BiBi, Iran will be free.#ThankYouTrump#ThankYouBiBi#KingRezaPahlavi pic.twitter.com/LVpMqbYwGL— گادفادر (@godgodmm66) March 2, 2026