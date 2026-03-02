x
02 марта 2026
Ближний Восток

Информация о ликвидации заместителя генсека "Хизбаллы" Мухаммада Раада не подтвердилась

Ливан
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 02 марта 2026 г., 21:26 | последнее обновление: 02 марта 2026 г., 21:32
AP Photo/Hussein Malla

Информация о ликвидации ЦАХАЛом главы политического крыла "Хизбаллы" Мухаммада Раада, распространившаяся утром 2 марта, оказалась не соответствующей истине. Заместитель генерального секретаря группировки выступил с критикой премьер-министра Ливана Навафа Салама, запретившего "Хизбалле" вести военные действия против ЦАХАЛа.

"У премьер-министра Салама и его правительства нет никаких оснований для столь агрессивных решений против ливанского народа. Вы обвиняете нас в несоблюдении соглашения, которое Израиль нарушает раз за разом в течение года и четырех месяцев", – говорится в заявлении, опубликованном телеканалом "Аль-Манар".

По словам главы руководителя парламентского блока "Хизбаллы" "Верность сопротивлению", правительство Ливана утверждает, что у него множество друзей на международной арене, но эти друзья не смогли заставить Израиль прекратить войну против Ливана.

"Оказавшись не в состоянии положить конец агрессии, Салам решил положить конец сопротивлению этой агрессии", – сказал Раад.

Ближний Восток
